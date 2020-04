Ekstra millonar til Kystverket kjem Kvalsvika og Kvalsund til gode

Nyhende

I samband med at Stortinget 31. mars vedtok økonomiske tiltak i møte med virusutbrotet, blei det løyvd 100 millionar kroner ekstra til Kystverket sitt vedlikehaldsarbeid og opprydding av eigarlause blåskjelanlegg. Dei økonomiske tiltaka skal bidra til å styrke den kriseramma bygg- og anleggssektoren ved at viktige vedlikehaldsoppgåver blir utført.

– Dette er kjærkomne ekstramidlar som er retta mot naudsynte vedlikehaldstiltak som vi elles ikkje ville klart å prioritere innanfor dei rammene vi har for 2020. Ferdigstillinga av planunderlaget for dei aktuelle prosjekta er allereie i gang. Vi tek sikte på å sette oppdraga ut i marknaden så raskt som mogeleg og håpar sjølvsagt at lokale entreprenørar gjer seg klar for å konkurrere om dei, seier kystdirektør Einar Vik Arset i ei pressemelding.

87,5 millionar kroner av ekstraløyvingane er sett av til ei portefølje av vedlikehaldsprosjekt. Prosjekta som får midlar er prosjekt som kan komme raskt i gang og som passar godt for små og mellomstore bedrifter. Blant dei er altså hamneanlegga på Kvalsund og i Kvalsvika der vedlikehald av kaier og molo er prioritert.

Dette er prosjekta som får midlar:

Fyrvedlikehald:

Møkkalasset fyr i Arendal kommune, Agder fylkeskommune

Digerudgrunnen fyr i Frogn kommune, Viken fylkeskommune

Homlungen fyr i Hvaler kommune, Viken fylkeskommune

Store-Torungen fyr i Arendal kommune, Agder fylkeskommune

Lista fyr i Farsund kommune, Agder fylkeskommune

Ryvingen fyr i Lindesnes kommune, Agder fylkeskommune

Hellisøy fyr i Fedje kommune, Vestland fylkeskommune

Kråkenes fyr i Kinn kommune, Vestland fylkeskommune

Skongenes fyr i Kinn kommune, Vestland fylkeskommune

Ulvesund fyr i Kinn kommune, Vestland fylkeskommune

Hendanes fyr i Kinn kommune, Vestland fylkeskommune

Skalmen fyr i Smøla kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

Bjørnsund fyr i Hustadvika kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

Ulla fyr i Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

Skomvær fyr i Røst kommune, Nordland fylkeskommune

Bremstein fyr i Vega kommune, Nordland fylkeskommune

Træna fyr i Træna kommune, Nordland fylkeskommune

Brannvernstiltak i fleire fyrbygningar i fleire kommunar i Møre og Romsdal fylkeskommune

Ytre Møkkalasset fyr i Arendal kommune, Agder fylkeskommune

Geita fyr i Askvoll kommune, Vestland fylkeskommune

Storholmen fyrstasjon i Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

Skomvær og Landegode fyrstasjonar i Røst/Bodø kommune, Nordland fylkeskommune

Makkaur fyr i Båtsfjord kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

Bøkfjord fyr i Sør Varanger kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

Vedlikehald av kai/molo:

Nordre Bjørnsund-Fræna i Hustadvika kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

Kvalsund-Herøy i Herøy kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

Kvalsvik-Herøy i Herøy kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

Hareid i Hareid kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

Veidholmen allmenningskai, Innveien i Smøla kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

Dypfestvåg allmenningskai i Bjugn kommune, Trøndelag fylkeskommune

Fullføre reparasjon molo Andenes fiskerihamn i Andøy kommune, Nordland fylkeskommune

Hovsund molo i Vågan kommune, Nordland fylkeskommune

Skarstahamn molo i Ballangen kommune, Nordland fylkeskommune

Laukvik molo i Vågan kommune, Nordland fylkeskommune

Vikvågen molo i Sømna kommune, Nordland fylkeskommune

Bolga allmenningskai i Meløy kommune, Nordland fylkeskommune

Husøy molo i Lenvik kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

Vadsø sandfangarmolo i Vadsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

Gamvik molo (Langskjærmoloen) i Gamvik kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

Ersfjord allmenningskai i Berg kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

Årviksand allmenningskai i Skjervøy kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

Gamvik allmenningskai i Gamvik kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

Sandland allmenningskai i Loppa kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

Dei budsjetterte kostnadane knytt til desse vedlikehaldsprosjekta fordeler seg slik i fylkeskommunane: