To køyrde for fort på Larsnes - fire i Gursken

Måndag morgon gjennomførte politiet ein trafikkontroll i ei 60-sone på Larsnes. Kontrollen førte til at to bilførarar vart bøtlagt for høg fart. Høgaste hastigheit var målt til 73 km/t. Litt seinare på dagen gjennomførte også politiet ein fartskontroll i Gursken. Her resulterte det i fire forenkla førelegg. Den høgaste hastigheita i 60-sona der var 82 km/t.