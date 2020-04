Dette kunne ha gått gale

Nyhende

«På stien opp frå Ura i Fosnavåg til Tverrfjellet er der ei gran som er laus i rota. Pass på at ikkje born eller andre kjem i klem her. Grana står rett opp for utkikksposten. Videoen er frå i dag, 12.04.2020. Såg litt skummelt ut».

Dette innlegget på Facebookgruppa «Idémyldring for ALLE Herøyværingar!», vart fort lagt merke til. Same kveld kunne Paulsen oppdatere med ny post: «Då har eg hatt ein god prat med Robert Kvalsvik i kveld. Som den positive og løysingsorienterte karen han er, vil han og ein kompis ta med seg ei motorsag og kappe ned denne grana i morgon»

Og som sagt, så gjort. Dagen etter vart treet felt av Robert Kvalsvik og Nils Christian Nørvåg, som hausta skryt på Facebook-gruppa. Godt jobba!