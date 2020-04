- Aukande interesse for verkemidlar og nyskaping

Nyhende

- Eg opplever no at det kjem stadig fleire nye prosjekt inn via denne digitale plattforma. Det heilt nye no er at ein via dette digitale verktøyet kan søke om hoppid.no-tilskot direkte via nettet. Før var dette meir manuelt, seier Voldnes.

- I den avdelinga av ÅKP som eg jobbar i (Startup & Scaleup, red. mrk.) hjelper vi både dei som vurderer å starte si eiga verksemd og verksemder som skal vekse. Vanlegvis arrangerer vi ulike former for samlingsbaserte aktivitetar og program. No har vi op grunn avkoronasituasjonen lagt om til digitale møtestadar der samlingane vert gjennomførte via til dømes Teams, som webinar. Det er ikkje like kjekt som å møtast, men det går greitt, seier Voldnes.

Hans avdeling er kontaktpunkt for fleire kommunar i fylket. Voldnes sjølv meiner hoppid.no er eit glimrande system for ein første kontakt mellom dei som vil starte med noko nytt, og fagfolk på rådgjevarsida.

Voldnes er kontaktperson for kommunane Hareid, Herøy og Ulstein for ordninga.

Auka rammer til fleire felt

- Vi ser at midlar til kommunale næringsfond skrumpar inn. Avklaringsmidlane som som fylkeskommunen bidreg med via hoppid-ordninga kjem godt til nytte. Der er for tida midlar til utdeling for alle desse tre kommunane som eg har ansvaret for., seier herøyværingen.

Han fortel om auka rammer for nystarta verksemder, også enkeltpersonføretak. Det kan gjelde tilskot til marknadsavklaring, kommersialiseringstilskot, oppstartslån og ei ordning med innleige av mentor. Det er også på gang ei eiga ordning for bedrifter som er spesielt råka av koronasituasjonen.

-Det er ei spesiell tid. Der vert endringar i måten vi driv forretning på, men dette gir og moglegheiter for den som tenker nyt, seier seniorrådgjevar Robert Voldnes.