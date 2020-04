Sender Helse- og oppvekstutvalet i Sande sitt møte direkte klokka 13:45

Nyhende

YouTube-kanalen "Sande NettSyn" sender direkte frå møtet i Helse- og oppvekstutvalet i Sande. Initiativet er det Gamlebanken Scene som står bak. På saklista finn vi saker om evaluering av skulestruktur, ny alkoholpolitisk plan og delegeringsreglement for Sande kommune.

Det er særs saka om evaluering av skulestruktur som det er knytt ein del spenning rundt. Her har kommunedirektøren kome med tilråding om at skulane i Gjerdsvika og på Sandsøy vert lagt ned frå skuleåret 2020/2021. Kommunedirektøren kjem vidare med framlegg om at det vert opna for fritt skuleval i Sande og og at det skal utarbeidast ei forskrift for skulestrukturen i kommuen. Det skal også setjast ned ei gruppe for å utgreie ein felles skule for alle elevane i Sande kommune.

Direktesendinga ser ein på YouTube ved å klikke på denne lenkja:

https://youtu.be/lucMpKmfhfU