Nyhende

FAU-leiar Elisabeth Kirkholm i Gjerdsvika og FAU-leiar Kjerstin Sande på Sandsøya er rysta over at kommunen vil legge ned skular utan at det faktisk vert informert lokalt på førehand, verken i FAU eller SU. I tillegg at dette blir forsøkt køyrt gjennom som hastesak, midt i koronakrisa.