Skinnesvegen går snart i oppløysing

Nyhende

Etter fleire år med flikking har Skinnesvegen i Frøystadvågen begynt å gå i oppløysing. Difor blir kommunen no oppmoda om å ta eit skikkeleg tak med heildekkande asfalt på vegen som er viktig både for næringsliv og folk som bur i området.

Kvart år, og fleire gonger i løpet av året, må kommunen trø til for å fylle igjen til dels store holer i asfalten. Holene utgjer ein stor risiko for bilar, og for unngå holene køyrer bilane ut på vegkanten slik at også veg- skuldra blir øydelagd, skriv Per Kristian Furø i oppmodinga si til kommunen.

Årsaka til problema er ifylgje Furø at vegen ikkje er dimensjonert for den omfattande tungtransporten til og frå Frøystad-bedrifta, som er ei viktig bedrift for både nærmiljøet og kommunen.

Furø håper asfalteringa kan gjerast allereie no i vår, anten ved bruk av ordinære vegutbetringsmidlar, eller at komunen får tilført ekstra «Korona- tilskot» frå staten for å bidra til generell sysselsetting.