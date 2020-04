Nyhende

Å bruke coronapåsken til å sende ut papirer og legge klar til en så viktig sak, som skoleomleggingen er, er mer enn vanlig kynisk.



Det finnes muligens 99 argumenter for hvorfor man IKKE skal legge ned de to distriktsskolene i Sande kommune, og så er det muligens 1 viktig argument for – nemlig økonomi. Etter å ha lest 15 bakgrunnsdokumenter for å forstå skolesaken finner jeg svært lite substansielle dokumenter for å forstå økonomien i denne saken. Jeg har bedt folk med kommuneøkonomi som fagkunnskap å se på dokumentene, slik at vi får det korrekte bildet. De tallene kommer.

Vil legge ned to skular - midt i koronakrisa Saksdokumenta vart lagde ut påskeaftan. Allereie 15. april skal oppvekstutvalet i Sande ha webmøte der innstillinga frå kommunedirektøren er å legge ned to skular.



Det koster å drive små skoler i distriktet, muligens en av de dyreste tingene vi gjør, og det kan derfor være fristende å bruke dem som balanseballast i økonomien i Sande kommune.

Men hvor ligger dokumentasjonen for kostnadene som kommer med forflytting av barn, utbygging og tilrettelegging for flere barn i annen skole, og når vi nå også forstår at det ikke vil bli lønnskostnadsmessig lavere tall, men til gjengjeld forflyttingskostnader for personell og støtteapparat, kan vi vanskelig forstå at denne saken er klar for vedtak.



Barn og unge har ikke normalt støtteapparat rundt seg, de forstår usikkerhet, men ikke årsaken.

Å sende småbarn på båt i tungsjø og vinterkulde er uforstandig, det trenger man ikke være hverken skolepsykolog, oppvekstsjef eller kommunedirektør for å forstå. Dette er menneskelige kostnader som ikke engang kan måles i krone og øre, men som må med i det totale bildet. Hjemmeskole blir stormhverdagen til mange av ungene fra de to skolene som legges ned, det forstår vi. Dette er ting som må med i kostnadsbildet.

Andre spørsmål som ikke er besvart og som har prislapper som må med i regnskapet er tanker om fraværsregler ved forsoving, fravær ved dårlig vær, hva om ferga ikke går når de skal hjem, hvordan gjør man beregningene for et oppvekstsenter der barnehage og skole henger sammen, tenker man å legge ned barnehagen også og sende de aller minste på ferga?

Hvordan håndterer man fritidssysler, skal man legge enda mer reising etter skole, eller skal øyungene være uten fritidssysler, for det blir rett og slett ikke mulig å ferge dem mer enn de nå vil gjøre? Belastningen på barna totalt sett vil jo bli svært høy, er dette med i kostnadsberegningen? Vi tror ikke det!



Kostnader som rammer næringslivet på de små stedene, når mor eller far må være hjemme med barna, her finner man nok enkelt tall i coronaregnskapet til regjeringen. I tillegg må man regne inn kostnadene ved å ikke ha godt nok mannskap til næringene som drives, for om man også skal tilreise alle arbeidsfolk som ikke kan bo på øyene fordi barna ikke kan gå på skole der, snakker vi over millionen i året ekstrakostnader.

Og når folk begynner å forlate kommunen, fordi det ikke sees som mulig å bo der man nå bor, har man tatt dette tapet inni regnskapet? Og når bedrifter ikke etablerer seg eller vurderer å flytte sin næring for de mangler den nødvendig infrastruktur som skolen er, er det med i regnskapet?



Disse kostnadene er i hvert fall IKKE med i kommunedirektørens bakgrunnsinformasjon som vi nå sitter med.



Skal vi ha småsteder i Møre og Romsdal må vi ta kostnadene for å drifte disse småsamfunna, hvis ikke kan man jo enkelt legge ned, slik kommunedirektøren og hans stab i Sande Kommune nå legger opp til. Politikerne må se bak økonomiske argumenter og se menneskene og næringene i dette!