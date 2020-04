Nyhende

Vallaker bakeri og konditori stiller seg positive til planane for parkanlegg i nærleiken av butikken deira i Fosnavåg. Vallaker ønskjer likevel at der kan verte nokre plassar for korttidsparkering av bilar. Desse med tanke på kundar, og ikkje for folk som arbeider i området og som legg beslag på parkeringsplassane sju timar i døgnet.