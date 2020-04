Nyhende

Tidleg i 40-åra lånte Andreas Sævik og Andreas Lid tonane til «Det er Vardø som ligger i en krans av hav»; dei dikta om teksta og laga Fosnavåg-songen «I mange, mange år». Dei første versa er kjende for mange fosnavågarar. No viser det seg at Andreas Lid si kone, Else Lid, dikta vidare på songen i 2005. Desse versa vart aldri delte med offentlegheita, men hamna langt nede i ein skuff. No har dei dukka opp igjen i heimen til sonen Kurt Lid, nokre år etter Else sin død. Han vil gjerne dele funnet med Vestlandsnytt sine lesarar.