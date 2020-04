Oppmodar til strandrydding i påska

Nyhende

Ta ein tur i fjøra og rydd for plastsøppel. Det er oppmodinga frå Odd Arne Arnesen i «Fallgard» no når det går mot heimepåske for folk flest.

Som allereie varsla blir det ikkje lagt opp til store, organiserte ryddeaksjonar denne våren. I staden blir det teke sikte på hausten når fuglane er ferdige med hekketida og virusgrepet vonleg har svekka seg. Men folk treng ikkje avstå frå å gjere ein ryddeinnsats av den grunn.

Arnesen peikar på at strandrydding både er samfunnsnyttig og ein meiningsfull aktivitet som små familiegrupper kan engasjere seg i. Utstyr som hanskar og sekkar kan hentast på miljøstasjonane på Mjølstaneset og i Ulsteinvik, og her kan også søpla leverast gratis.

Folk som vil delta i ryddinga blir oppmoda om å registrere seg med namn, mengde og stad slik at ein kan ha ei oversikt over kvar det er rydda. Dette kan gjerast på heimesida til Fallgard, og gjerne med eit bilde frå aktiviteten.

– Då kan det kanskje kome ei lita overrasking etter påske, seier Arnesen som viser til nettsida «fallgard.no» for meir informasjon.

Sjølv vil organisasjonen sende ut mindre ryddelag i påska, og dei skal også drive rydding av ein del strandområde med undervassdrone (ROV) ned til fem meters djupne.

Som kjent er Fallgard-prosjektet tildelt 400.000 kroner frå Miljødirektoratet til rydding i 2020.