Aker Biomarine sel kriltrålaren Juvel

Aker Biomarine gjorde onsdag 9. april det klart overfor Frostating lagmannsrett at dei ynskjer å selje båten Juvel. Røkke-selskapet grunngir valet med kostnadane det er å ha ein båt liggande ved kai. Avgjersla kjem elles i kjølvatnet av at dommen i rettssaka mellom Aker Biomarine og Stig Remøy sitt krilselskap Rimfrost enno ikkje har falt. Saka handlar som kjent om rettane til teknologien om bord på trålaren som tidlegare høyrde til Stig Remøy.

– Fabrikken om bord vil no bli tatt ut og selskapet vil nytte teknologien på andre måtar, skriv Aker Biomarine i ei pressemelding.

Aker Biomarine har venta lenge på ei avgjersle og dommen er no utsett for fjerde gong. Dato for domsavgjersla er enno ikkje fastsett. Selskapet har hatt båten sidan 2017, men har vore forhindra frå å kunne bruke han. Utsettinga betyr også at tida blir for knapp til å ferdigstille båten for årets krilfiske-sesong.

– Samtidig som Aker Biomarine ventar på dom i saka, står verda i ein svært utfordrande situasjon som påverkar oss alle – også vårt selskap. I likskap med andre bedrifter har vi behov for å frigjere kapital for å møte dei utfordringane og moglegheitene denne situasjonen gir. Det er store kostnader ved å ha ein uverksam båt og det er betydeleg kapital som er bunde opp i trålaren. Derfor ser vi oss nøydd til å selje den, forklarer Matts Johansen, administrerande direktør i Aker Biomarine.