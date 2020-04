Nei, denne slepebåten har ikkje problem

Det kunne fyrst sjå ut som at ein båt med namn Mentor, med ein stor lekter på slep, hadde utfordringar på sjøen utanfor Kvalsvika onsdag formiddag. Det svenske reiarlaget som eig han, Marine Group, kan derimot opplyse om at slepebåten ikkje har utfordingar anna enn at båten har måtta legge seg i le på grunn av litt for sterk vind.