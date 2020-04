Gav tjuvane til politiet

Nyhende

Måndag 13. mars 1978 hadde Sunnmøre Arbeiderblad på trykk ein kriminalartikkel om ein ung mann i Fosnavåg som sytte for å servere to tjuvar til politiet «på sølvfat». Mannen var heilt anonymisert, men no, over 40 år seinare, har ikkje Kurt Lid noko imot å snakke offentleg om det som skjedde den gongen. La oss først gjengi artikkelen i sin heilskap: