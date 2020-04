I den tronge Lundeura skal alle, smitta eller usmitta, klyve opp og ned den same trappa.

Nyhende

Slik innleiar leiar i Runde grendalag, Marie Runde, i eit brev adressert til Herøy kommune 28.03. Her uttrykker grendelaget bekymring for både natur og helsa til fastbuande og tilreisande. Bekymringa dreiar seg spesifikt om at kommunen i år har plassert ut heile tre postar på fugleøya i høve det populære turkonseptet 10 på topp.