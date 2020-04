Nyhende

Det slår avdelingsleiar Ole Magne Rotevatn fast i ei tilbakemelding på Tømrerprosjekt sin klage på dispensasjonsvedtaket for det planlagde leilegheitsbygget i Djupedalen i Fosnavåg. Her har som kjent SR Marine under planlegging eit leilegheitsbygg med seks leilegheiter.