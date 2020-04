Innfører nytt system for billettering på ferjene

Nyhende

Stortinget godkjente laurdag at billettering på ferje kan skje ved skiltgjenkjenning og at reisande som ikkje har AutoPass for ferje knytt til sitt bilnummer, kan bli fakturert i etterkant. For reisande som har AutoPass for ferje vil billetten automatisk bli belasta denne avtalen/kontoen, heiter det i ei pressemelding frå Møre og Romsdal fylkeskommune laurdag.

Dei skriv vidare at det samstundes er vedteke eit justert autopassregulativ som inneber at prisane er justert ned i høve det som først var føreslått. I praksis betyr dette at prisen for privatbil blir omtrent som i dag. For større køyretøy blir prisen noko lågare enn i dag. Beløpet som skal betalast inn på forskot blir og betydelig redusert.

Fylkeskommunen presiserer at det berre er dei som har ein Autopass for ferje-avtale som får rabatt. Det er derimot ikkje behov for ein autopassbrikke i bilen på noverande tidspunkt.

Heilt konkret blir det no slik for dei som reiser med ferje i Møre og Romsdal:

Alle passasjerar/reisande utan køyretøy reiser gratis.

Alle køyretøy blir billettert ved skiltgjenkjenning.

For køyretøy med AutoPass for ferje blir prisen belasta avtalen.

For køyretøy utan avtale, blir eigar fakturert i etterkant.

Ingen etterfakturering

For mange reisande er det derimot ei stund sidan ein sist måtte betale for ferjeturen, då den manuelle betalinga vart stoppa i midten av mars, som eit tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset. Dei vil ikkje bli etterfakturert.

– Reglane fram til no har ikkje gitt oss høve til å etterfakturere ferjereisande. Reiser som er blitt gjennomført utan billettering i perioden med manuell billettering vil derfor ikkje bli fakturert, seier Jesper Wiig, seksjonsleiar drift hos FRAM, i pressemeldinga.

Han legg til:

– Frå søndag har vi heimel til slik etterfakturering, og alle trafikantar, også dei som ikkje har AutoPASS ferje, må betale, avsluttar Wiig.