Korleis er stemninga blant dei eldre på Myrvåg omsorgssenter?

– Fint, etter forholda

Sjølv om situasjonen er lite ønskjeleg, held dei eldre på Myrvåg omsorgssenter seg ved godt mot under koronakrisa. No har dei kome i gang med iPad og Skype for å halde kontakt med sine kjære.