- Skulle vi gjere det slik at Larsnes Mek. droppar satsinga, tør eg nesten ikkje tenkje på konsekvensane

Nyhende

– Den verkelege gledesbodskapen i denne saka er at verftet ønskjer å satse for framtida. Larsnes Mek. har vore, og er, eitt av fleire fyrtårn i eit nasjonalt, maritimt kluster. Skulle vi som kystkommune gjere det slik at Larsnes Mek. droppar denne satsinga, tør eg nesten ikkje tenkje på konsekvensane.