Herøy og Ulstein mest utsett i Møre og Romsdal

Nyhende

På oppdrag frå Eksportkreditt Norge har Menon Economics laga rapporten «Regional effekt av korona for norsk eksportrettet næringsliv». I den har selskapet sett på effekten av koronakrisa for norsk eksportnæring, og har konsentrert analysen om dei næringane utanom olje og gass som er størst. Dei har analysert maritim næring og offshore leverandørindustri, prosessindustri og sjømat. Rapporten konkluderer mellom anna at i overkant av 3.000 eksportarbeidsplassar kan forsvinne i Møre og Romsdal i år.