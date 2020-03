SSR-tillitsvalt: - Opplever ei varmande haldning

Nyhende

– Folk står i vindauga og ventar på at vi skal kome for å hente bos-dunkane. Dei smiler og vinkar til oss. Enkelte møter også opp i innkøyrslene for å helse på oss, seier Ulset til Vestlandsnytt.

Han held fram med å forklare at koronakrisa ser ut til å ha brakt fram det han opplever som «ei varmande haldning» blant folk i deira nedslagskommunar.

– For oss har det blitt endå kjekkare å gå på jobb når vi veit at fine smil og varme helsingar ventar oss. Dette betyr mykje i ei elles tøff tid, held han fram.

På vegner av seg sjølv SSR sine tilsette sendar Rune derfor ei takk til alle som lysnar opp jobbkvardagen.