Å leve med portforbod

Nyhende

– Her har vi dansa mykje, både inne og ute på altanen, i håp om å sjå nokon andre som dansar ute. Vi har hatt filmkveldar, laga middag saman, tatt ei øl på balkongen og ropt «salud!» til naboen på andre sida av gata, og sjølvsagt – kvar kveld kl. 20 – er vi ute og roper, klappar og slår laus med sleiver og steikepanner for å vise at vi set pris på arbeidet helsearbeidarane gjer, samstundes som ein kjenner på at ein ikkje er åleine i dette.