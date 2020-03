Presisering av karantenereglar for mannskap

Nyhende

Smittevernoverlegen i Herøy har gått ut med ei presisering om korleis dei lokale karantenereglane skal praktiserast i samband med skifte av mannskap på båtar.

I utgangspunktet skal personar som kjem frå nærare fastsette område settast i 14 dagars karantene frå dei kjem heim til Herøy.

Karantenereglane slår derimot ikkje ut når følgjande vilkår er innfridde:

1. Dei siste 14 dagar før mannskapsskifte har det ikkje vore andre personar om bord, dvs. mannskapet har vore «isolert» om bord i 14 dagar før mannskapsskifte.

2. Ingen av mannskapet har symptom på forkjøling eller luftvegsinfeksjon.

3. Transport frå kai til flyplass vert utført slik at mannskapet ikkje har kontakt med andre personar utover det som er absolutt nødvendig for transport og innsjekking. Transport skal gjennomførast med særskild, eige transportmiddel, ikkje offentleg transport.

4. Dersom det er transport med bil frå hamn til heimstad, skal transport gjennomførast med særskild, eige transportmiddel, ikkje offentleg transport. Eigen bil kan nyttast.

5. Mannskapet gjennomfører nøyaktig vanlege hygienerutinar som handvask, hostehygiene osv. under reise.

6. Rederi er ansvarleg for at vilkåra er oppfylte og at rutinane vert følgde.