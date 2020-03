- Ja, men vi må ta omsyn

Nyhende

Smittevernoverlege i Herøy, Bjørn Martin Aasen og ordførar i Sande Olav Myklebust seier begge kommunar vil ta standpunkt til om dei lokale karantenereglane vert vidareført no på fredag. Begge kommunar arbeidar no med ei vurdering for grunnlaget av det. Om dei vert vidareført så fører det til at alle som kjem til Herøy og Sande frå bestemte geografiske område må vere i karantene i 14 dagar, opplyser dei to.