Herøy fylgjer opp og endrar karantenereglane

Nyhende

Vedtaket lyder slik:

I medhald av smittevernlova §4-1 bokstav d vert det for tidsromet 20.03.- 27.03.20 innført følgjande karantenereglar for tilreisande til Herøy kommune: Heimekarantene på 14 dagar skal gjelde personar som kjem til Herøy kommune frå fylka; Oslo, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet, Agder, Rogaland og Vestland Personar og transport som er naudsynte for å sikre forsvarleg drift av kritiske samfunnsfunksjonar (jmfr DSB sin liste over samfunnskritiske funksjonar) er unnateke krav om karantene Førar og naudsynt personell for vare- og passasjertransport er unnateke krav om karantene Vedtaket sikrar at innbyggarane i Møre og Romsdal kan bevege seg mellom kommunane i fylket, og andre fylke som ikkje er nemnt i pkt 1 a. Vedtaket vert gjort gjeldande for reisande som kjem til Herøy frå område nemnde i pkt 1a i perioden 20.03 – 27.03.20.

72 testa, ingen smitte

Ei oppdatering frå kommunen laurdag 21. mars klokka 09.46 fortel at det framleis ikkje er påvist smitte i Herøy. Som tidlegare vert det streka under at det kan vere store mørketal, så det berre eit bestemt utval personar som i dag vert testa for smitte. 72 herøyværingar er tiol no testa.

Fylkesmannen ber alle kommunane om å innføre "norsk karantene" Fylkesmann Rigmor Brøste ber alle kommunane i Møre og Romsdal om å innføre like karantenereglar.