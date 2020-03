Må fjerne lovstridig krav i retningslinene for sosialhjelp

Nyhende

I desember 2018 vedtok Herøy kommunestyre å innføre retningsliner for utbetaling av sosialhjelp. Dette skjedde etter at kommunen hadde opplevd ein kraftig auke i slike utbetalingar. Målet med å innføre tydelege retningsliner på området, var å sikre at skjønnet som vert utøvd på dette området skal vere mest mogleg likt, og samstundes gjere reglane meir føreseielege for dei brukarane som treng slik hjelp.