Livets flytevest

Når noko er vanskeleg, slik som no, blir eg alltid inspirert av eit sitat frå min favoritt-humorist Arthur «Oluf» Arntzen: «Humoren har lyst som ei fyrlykt i svartnatta og vist leia inn tell hamn, og tell den løkkelige erkjennelsen at ingenting va så galt at det ikkje kunne ha vore verre».