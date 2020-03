Opplagsauke trass færre papirlesarar

Nyhende

Opplagstala for norske aviser ved årsskiftet er klare og viser ei positiv utvikling for avisene i Møre og Romsdal. Trenden med færre papirabonnentar, men fleire digitale, held fram og gjeld for dei fleste avishusa i fylket.

Ein fin trend

– Det er gledeleg at vi nok ein gong opplever ein fin auke i opplaget. Vi har sett ein fin trend etter den digitale omlegginga i 2017 / 2018. Likevel vil eg peike på at papiravisene framleis er ein berebjelke for oss, ikkje minst når det gjeld annonseinntekter.

Det seier redaktør og dagleg leiar Endre Vorren etter at Vestlandsnytt har styrka stillinga som den nest største av lokalavisene i fylket.

– Opplagsauken skjer takka vere ein dyktig stab og ein organisasjon som gir oss vekstmoglegheiter. Målet er å lage eit endå betre produkt, med vidare auke. Takk også til annonsørar og abonnentar som på sine vis bidreg til å halde fram den positive utviklinga, legg Vorren til.

For Vestlandsnytt viser tala eit samla netto opplag på 4569 etter ein auke på 98 i andre halvår. Avisa har no 4414 digitale abonnentar, som er ein auke på 119 i løpet av det siste halvåret.

Papiropplaget var ved årsskiftet på 3694, noko som svarar til ein nedgang på 118.

Tre over 4000

Møre-Nytt held stand som den største av lokalavisene i fylket, med Vestlandsnytt som ein god nummer to. Deretter kjem Vikebladet/Vestposten, og desse tre er dei einaste av lokalavisene i fylket med meir enn fire tusen i netto opplag.

Slik er tala: Møre-Nytt 4904 (+ 158), Vestlandsnytt 4569 (+ 98) Synste Møre 2023 (-22), Møre 3028 (+61) og Vikebladet/Vestposten 4263 (+ 94). Auken i digitale abonnement i andre halvår var 149 for Møre-Nytt, 119 for Vestlandsnytt og 94 for Vikebladet/Vestposten.