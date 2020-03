Kreativ heime? Send oss gjerne bilde og video

Nyhende

Barnehagar, skular og det meste av fritidstilbod er stengt i minst to veker. Det same er dei fleste sosiale arenaer. Mange sit også i karantene og kan ikkje ein gong gå på besøl eller ta imot gjestar. Så kva gjer vi for å underhalde oss sjølve?

Send oss rapport då vel

Send oss gjerne heimevideo eller bilde og tekst om kva du og dine finn på i desse Corona-tider. Det kan vere til inspirasjon og underhaldning for andre. Vi veit til dømes at i Kina, der tilstandane rett nok er mykje meir ekstreme enn her, har folk blitt særs kreative og laga mykje god humor i form av heimevideoar den siste tida.

Du kan sende bilde, tekst og videoar til redaksjon@vestlandsnytt.no.