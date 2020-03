Sandsøy idrettslag har vedteke å avlyse årets utgåve av Sjutoppsturen

Nyhende

Årsaka til avlysinga er situasjonen med koronavirus og krava som er sette i verk frå helsestyresmaktene.

Dei som var førehandspåmelde vil få refundert det dei har betalt.

Sjutoppsturen har sidan oppstarten i 2005 blitt eitt av dei mest populære trimløpa i landsdelen. I fjor samla Sjutoppsturen heile 867 deltakarar, når ein reknar tur- og konkurransedeltakarar under eitt.

Sandsøy idrettslag varslar at ein kjem tilbake med ei ny utgåve av Sjutoppsturen neste år. Ein minner elles om at turløypene uansett er opne – heile året – for dei som likar å kombinere trim med fine naturopplevingar.