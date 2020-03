Sunnmørsbadet reknar med å tape millionar på koronakrisa:

- Dette blir knalltøft, og vi må ha hjelp

Dagleg leiar for Sunnmørsbadet Karl Petter Sortehaug er svært bekymra for den situasjonen som no Herøy-badelandet har hamna etter at alle landets symjehallar har måttet stenge ned. No håpar han på ei real handsrekning frå staten.