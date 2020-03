Sunnmørsbadet reknar med å tape millionar på koronakrisa:

- Dette blir knalltøft

Dagleg leiar for Sunnmørsbadet Karl Petter Sortehaug var svært bekymra for den situasjonen Herøy-badelandet hamna i etter dei måtte stenge ned. Likevel håper han krisetiltaka frå myndigheitene skal gjere det slik at Sunnmørsbadet skal kome seg gjennom krisa.