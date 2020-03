Nyhende





Koronaviruset er det store samtaleemnet – faktisk over det meste av verda – i desse dagar. Her til lands har fleire hundre no fått påvist smitte, og nokre er innlagde på sjukehus.

Den verkeleg store utfordringa med rask spreiing av sjukdomen er dei kapasitetsvanskane som kan oppstå i helsevesenet. Frå Italia har vi sett skremmande døme på eit helsestell som er på randa av kollaps, og der ein knappast rekk over dei mest alvorleg sjuke.

Vi kan ikkje gjere anna ennå følgje dei råd og krav som regjeringa, Folkehelseinstituttet, fylkeslegen og den kommunale smittevernberedskapen gir oss. I denne situasjonen er det ikkje rom for egoisme. Nokon tenkjer kanskje at det ikkje er så farleg om ein får smitte, og dreg på jobb eller mengjer seg med andre sjølv om ein ikkje er heilt i form. Det er ikkje smart.

Mellom oss er det nemleg ei rekkje folk som potensielt kan bli veldig sjuke, om dei blir smitta. Og i alle fall om dei ikkje får den hjelp som trengst. Det kan dreie seg om eldre folk, men gjeld også for folk med ein del kroniske sjukdomar.

Egoisme kan også gjere seg gjeldande innan næringslivet. Sjølvsagt er det trasig å måtte avlyse større samlingar, kundebesøk, PR-framstøytar eller anna som er bra for ei bedrift. Sjølvsagt er det også utfordrande å måtte avlyse lenge planlagde arrangement. Men rådet frå øvrigheita er tydeleg; kanseller det som ikkje er tvingande nødvendig.

I ytste konsekvens kan ein slik fellesdugnad, som kommunane våre no ber om, sikre eit framleis oppegåande helsestell. Nokon du kjenner får den hjelp ho eller han treng, – eller i beste fall unngår sjukdom i det heile teke.

Vi klarer oss nokre veker utan skule, konsertar, fellestreningar, samlingar, handhelsing og klemming. Lukke til med ein felles kamp mot korona.