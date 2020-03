Stenger alle skular og barnehagar - her er regjeringa sine nasjonale tiltak

Nyhende

Barnehagar, barneskular, ungdomsskular, vidaregåande skular, universitet, høgskular og andre utdanningsinstitusjonar stengjast. Skular og barnehagar må derimot sørge for å ha tilbod til barn med foreldre som jobbar innanfor 15 definerte kritiske samfunnsfunksjonar, som personar i helsesektoren, og for barn med særlege behov.

Alle arrangement vert stengde

Kulturarrangement, idrettsarrangement, treningssenter og verksemder som tilbyr frisør, hudpleie, massasje, kroppspleie og tatovering forbys. Også symjehallar stengjast, kunngjorde helseminister Bent Høie under pressekonferansen.

Han kunne vidare informera om at all detalj- og varehandel driftast som normalt, og folk blir bedne om ikkje hamstre mat. Det er også noko landets matvarebutikkar ber folk om å unngå.

Serveringsstadar vert stengde

Alle verksemder i serveringsbransjen med unntak av serveringsstader der det går føre seg servering av mat, det vil si kantiner og spisestader som kan legge til rette for at besøkjande kan halde minst ein meters avstand. Servering av mat skal ikkje skje som buffé. Serveringsbransjen omfattar restaurant, bar, pub og uteliv.

Helsepersonell får ikkje reise til utlandet

Transportsektoren skal driftast som normalt, men folk vert' oppmoda til å unngå fritidsreiser og offentleg transport. Kollektivtransporttilbodet vert halde oppe. Ein bør heller ikkje opphalde seg stadar der du lett kan kome i nærkontakt med andre. Ikkje gå på jobb eller skole, unngå reiser som er strengt tatt nødvendig, er oppmodinga.

Det er innført restriksjonar for besøkjande til alle landets helseinstitusjonar. Helsepersonell som jobbar med pasientbehandling, får heller ikkje reise utanlands for å sikre at Norge har helsepersonell tilgjengeleg.

Alle som kjem frå utlandet skal i heimekarantene

Alle som kjem tilbake frå reiser utanfor Norden, skal i heimekarantene – uavhengig av om dei har symptom eller ikkje.