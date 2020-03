Slutt på kontantar og redusert rutetilbod

Nyhende

Møre og Romsdal fylkeskommune skriv dette på sine heimesider torsdag kveld. Bakgrunnen for avgjerda om kontantfrie bussar og hurtigbåtar er at FRAM ønskjer å redusere faren for smitte av sjukdom. Reisande kan nytte FRAM-appen, periodebillettar, reisekort eller vanleg bankkort.

Reiseplanleggaren på frammr.no og i FRAM-appen vil være oppdatert frå og med fredag 13. mars

Oppmoding til trafikantane

Dei som kan, bør unngå å reise kollektivt i dei travlaste periodane. På korte turar er det best å gå eller sykle. Reisande med ferje oppmodast å bli sittande i køyretøya sine under overfarten.

Om du skal reise med buss, hurtigbåt eller ferje ber vi deg om:

- Ingen kontantbetaling (bruk kort/app)

- Ikkje reis kollektivt hvis du er sjuk eller kan vere smitta

- Hugs god hoste- og handhygiene

- Vis omsyn til andre reisande

- Følg råda som blir gitt på fhi.no

Fram-appen finn du i App store eller Google Play. Ruteinformasjon finn du i appen eller på frammr.no.