Sande stenger alle skular og barnehagar

Nyhende

Det kjem fram av ei melding frå kommunen etter at beredskapsgruppa hadde møte torsdag føremiddag:

Sande kommune si kriseleiing har saman med kommuneoverlegen i dag 12.mars vedteke å stenge skular og barnehagar frå 13. mars - og 2 veker framover - med heimel i smittevernlova § 4- 1. Med heimel i same lovparagraf skal alle arrangement i same tidsrom i Sande kommune avlysast, heiter det frå kommunen.

I meldinga vert det lagt til:

Gymsalar i kommunen er stengde for all aktivitet.

Mange lag og organisasjonar har allereie avlyst sine arrangement og forstått at det er viktig at vi gjer slike førebyggande smittetiltak for at Sande-samfunnet ikkje skal bli så hardt ramma.

- Vi forstår at dette skaper utfordringar for alle innbyggarane våre, men vi håper at alle forstår behovet for tiltaka.

Status i dag, 12.mars: 5 prøver er tatt, og vi avventar svar på desse.