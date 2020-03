Nattlegevakta flyttar til Myrvåg

Nyhende

Legevaktsentralen med telefonsentral blir framleis ved sjukehuset t i Volda, og vert drifta av sjukepleiarane der som før. Årsaka til flyttinga er eit ønskje om å minimere talet på menneske som beveger seg i nærleiken av, og på innsida av, sjukehuset i Volda. Dette vert ei ordning på ubestemt tid og vi vil informere når den tek slutt. Det skriv Herøy kommune på sine heimesider.

