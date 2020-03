Les kva siste status er i Sande om koronaviruset

Nyhende

Oppdatering fredag 13.mars, kl 10.00:

Frå i dag er rådhuset stengt for publikum . Du kan ta kontakt på telefon 70026700 om du vil snakke med oss.

Helsestasjon: Vekedagar kl 09-15 er vi tilgjengeleg på telefon og mail. Vi er også fysisk tilstade nokon dagar, men vil at alle avtaler skal være avtalt og ikkje drop in..Dersom du har ein avtale med oss og ikkje har høyrt noko, går den som planlagt.

Nattlegevakt i Myrvåg

Legen ved felles nattlegevakt i Volda, vil fra og med 12.mars d.å. være stasjonert ved Myrvåg legevakt i tidsrommet 22-08.

"Dette vert gjort med bakgrunn i den pågående pandemi-situasjon og et ønske om å minske smitte-presset mot sjukehuset i Volda. Ordningen gjelder inntil videre.

Legevaktsentralen vil fortsatt bli betjent av sykepleierne ved akuttmottaket i Volda. Det jobbes med å knytte annet hjelpepersonell til nattlegevaktlegen."

Meldinga kjem frå Jørn Kippersund -Nattlegevaktlege

Klar melding frå Sande legekontor om korleis du skal ta kontakt:

Gå ikkje inn i legekontoret dersom du har plager med forkjølelse eller andre symptomer frå luftveiene. Då må du ta kontakt med oss.

Ved ankomst skal du vente på legetimen utendørs og holde avstand til andre pasienter. Venterommet er reservert de som ikkje kan vente ute. Du kan sjekke deg inn på appen eller sei i fra luka.

Resepsjonsluka er lukka. Du må derfor snakke tydeleg for at vi skal høyre deg.

Du skal IKKJE berøre inventar på legekontoret. Ta ikkje på dørhandtak, vi skal så langt det er mogeleg hjelpe deg å åpne dører. Ha ermer over hendene eller ha hender i lommene når du kan for å unngå å ta på inventar.

Det er lagt ut sprit som du kan bruke for å desinfisere deg. Vennligst vask hendene nøye med såpe og vann i 20 sekunder etter alle dobesøk. Bruk papir rundt håndtaket når du åpner toalettdøra på vei ut og kast den i søppeldunken.

Ver nøye med hygiene om du nyser eller hoster. Du skal helst hoste i et papir som kastes.

Dersom du har høve til å få hjelp over e-konsultasjon eller video er dette å foretrekke framfor å møte opp fysisk. Dette kan du avtale med legen din. Er du usikker på hva du skal velge kan du sende en melding til oss.

Takk for at du tek omsyn og hjelper oss med å holde legekontoret trygt for alle pasientar som treng oss.

Kommuneoverlege Asta Sileikiene





Oppdatering torsdag 12.mars

Kommunedirektør Trond Arne Aglen kjem med litt godt nytt.

- Vi har fått prøvesvara når det gjeld to av dei fem som vart pålagde karantene. Desse to er ikkje smitta av korona, seier Aglen.

Sande kommune ventar på svaret frå dei tre andre prøvene.