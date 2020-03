Fråfell byggefristen for Nordic Resort om avtale blir inngått

Nyhende

Ordførar Bjørn Prytz (Ap) gjorde det tidleg klart at rådmannen si tilråding om å gi Nordic Resort to års utsett byggefrist ikkje var spesielt aktuell, då formannskapet tysdag tok stilling til Nordic Resort sitt ønskje om at kommunen skal fråfalle tilbakekjøpsretten og dermed fjerne utbyggingsfristen for det planlagde resortanlegget i Torvik.