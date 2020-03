Sildefisket definitivt over

Nyhende

Etter at flåten kom på feltet igjen etter kulingen som herja førre helg, var det lite sild igjen å finne. Dermed kan Sildelaget slå fast at sildefisket no er avslutta for denne gongen. Ikkje meir enn knappe 400 tonn blei fanga av båtane som gjekk ut igjen for å leite tysdag og onsdag. Årets to siste fangstar blei landa i Fosnavåg torsdag i førre veke.