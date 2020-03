Sandssokning sett i korona-karantene - innfører nye tiltak

Nyhende

Tysdag kunne Sande kommune opplyse at den første sandssokningen er testa for eventuell korona-smitte. Vedkomande sit no i heimekarantene. Det er altså IKKJE påvist koronasmitte.

Herøy-familie heime med korona-karantene Ein herøyværing som reiste med fly sat i nærheita av ein koronasmitta passasjer. No er herøyværingen og familien til vedkomande sett i karantene.

- Sande kommune er ei lita og sårbar kommune, der eit større utbrot av koronasmitte vil kunne få store konsekvensar, for både tilsette og brukarar, heiter det i ei nyheitsmelding på kommunen sine nettsider.

Set i verk nye tiltak, og gir råd

For å forhindre at tilsette blir smitta og evt spreiar smitte, har kommunedirektøren i samråd med kommuneoverlege og beredskapsrådet sett i verksett følgjande tiltak:

Frå 11/3 vert alle jobbrelaterte kurs og reiser avlyste.

Frå 11/3 vert alle skuleturar i grunnskulen avlyste.

Frå 11/3 vert all aktivitet på Øya (aktivitetssenter) avlyst.

Tilsette som i dag er på reise vert pålagde ei karantene på 3 dagar før ein kjem attende på arbeid. Oppmøte igjen på jobb må først avklarast med næraste leiar.

Ut over dette går Sande kommune ut med generell anbefaling til innbyggarane om å redusere sin reiseaktivitet så mykje som mogleg.

- Formålet med tiltaka er å utsette/ drøye ei smittespreiing i håp om å unngå ein samla stor smittetopp. Tiltaka gjeld til anna beskjed blir gitt, heiter det frå Sande kommune.