Innfører restriksjonar for sjukeheimsbesøk og avlyser arrangement i Herøy

Nyhende

På sine heimesider skriv Herøy kommune at dei no innfører restriksjonar for besøk på sjukeheimar og omsorgsbustadar. Pasientar i sjukeheim har auka risiko for alvorleg sjukdomsforkløp om dei vert smitta av COVID-19 (Korona). Helsedirektoratet rår til at følgjande personar ikkje besøker kommunale helseinstitusjonar:

Personar som har vore i område med vedvarande spreiing av COVID-19 siste 14 dagar.

Personar som siste 14 dagar har vore i nærkontakt med person som er stadfesta smitta med COVID-19.

Personar som siste 14 dagar har hatt teikn på luftvegsinfeksjon (feber, sår hals, hoste).

God hoste- og handhygiene reduserer risikoen for all smitte, minner Herøy kommune om.

Avlyser ope kveldsmøte om sorg

Kommunepsykolog i Herøy, Ivar Ørstavik, opplyser til Vestlandsnytt at Psykisk helseskule i Herøy kommune har valt å avlyse sitt opne kveldsmøte om sorg tysdag 17. mars. Ørstavik har diskutert arrangementet med kommuneoverlegen og dei har saman kome fram til at arrangementet kan vere ein potensiell risiko for koronasmittespreiing. Kommunepsykologen seier til slutt at han håper å kunne finne eit nytt tidspunkt for arrangementet ved eit seinare høve.

Sandssokning sett i korona-karantene - innfører nye tiltak No er ein person frå Sande sett i heimekarantene, i påvente av analyse.

Familie i heimekarantene

Ein familie i Herøy sit i heimekarantene etter at eit familiemedlem har vore på same fly og hatt sete i nærleiken av ein smitta person. Ifølgje kommunen er det enno ikkje stadfesta om familiemedlemet i Herøy er smitta. Vidare oppfølging vert gjort av kommuneoverlege og fastlege.