Ryddedugnad, kunstutstilling og fjøredag

Nyhende

Laur­dag 14. mars ar­ran­ge­rast den år­le­ge ryd­de­dug­na­den «Før Fug­la­ne Kjem», der alle kan hjelpe til med å pluk­ke fug­le­øya Runde rein for plast før fug­la­ne kjem at­ten­de for å gje­re seg kla­re for hek­kin­ga. Søn­dag 15. mars blir det of­fi­si­ell op­ning av ut­stil­lin­ga «Plas­tic Re­vis­ited» der Pip­pip Fer­ner stiller spørs­må­let: Kan kuns­ten red­de ha­vet?

Ryd­de­dug­nad

Den 14. mars in­vi­te­rer Runde Mil­jø­sen­ter, Runde Grendalag, SSR og Hold Norge Rent til ryd­de­dug­nad i fjø­ra på Runde. Må­let er å ryd­de vekk søp­pel og skrot slik at vi mins­kar faren for at sjø­fugl byg­gjer reir og fô­rar un­ga­ne sine med tau og plast­bi­tar. Ryd­de­dug­na­den vert opna av kunst­na­ren Pip­pip Fer­ner, og du kan få ein snikkik på ut­stil­lin­ga hen­nar. Det vil bli ser­vert mat, og et­ter ak­sjo­nen blir det litt søtt.

Ina Giske vil lese høgt frå boka si «Sjø­hes­ten Hip­po og Plas­ten i Ha­vet». For dei som ryd­dar, blir det i til­legg høve til å bli med på båt­tur rundt fug­le­øya.

Nett­verk

Nett­verk Marin For­søp­ling Sunn­mø­re sam­lar fri­vil­li­ge, næ­rin­gar og of­fent­le­ge myn­de frå hei­le Sunn­mø­re i kam­pen mot ma­rin for­søp­ling. Et­ter ryd­de­dug­na­den vert det høve til å bli igjen og dis­ku­te­re er­fa­rin­gar frå strand­ryd­ding med

lem­mar i nett­ver­ket. Alle med in­te­res­se for saka er vel­kom­ne til å vere med.

Op­ning av ut­stil­ling

I år var Pip­pip fi­na­list til Gullklypa – Hold Norge Rent sin pris for eld­sje­ler/or­ga­ni­sa­sjo­nar som gjer ein ekst­ra­or­di­nær inn­sats for eit ryd­dig lo­kal­mil­jø.

Med ei blan­ding av fak­ta og un­der­fun­dig hu­mor bru­kar Pip­pip kuns­ten til å for­mid­le kjær­lei­ken sin til ha­vets mys­te­ri­um. Med hu­mor pei­kar ho på kva som er i ferd med å skje med ha­vet og kor­leis vi kvar for oss kan ver­te ein del av løy­sin­ga.

Pro­sjek­tet Plas­tic Re­vis­ited ret­tar sø­ke­ly­set på ma­rin plast­for­søp­ling. Pro­sjek­tet be­står av små og sto­re vov­ne og strik­ka in­stal­la­sjo­nar av mjuk­plast som ho finn langs ve­gen, i sko­gen og langs kys­ten (po­sar, em­bal­la­sje, fis­ke­snø­re, fis­ke­garn, tau mm) der Pip­pip Fer­ner ut­fors­kar hand­verks­me­to­dar in­nan teks­til­tra­di­sjo­nen for å be­ly­se mil­jø­prob­le­met. Til no har ho fun­ne plast til­sva­ran­de ca. 3000 plast­po­sar.

Et­ter fø­re­dra­get vil det bli høve til å prø­ve seg som plast­kunst­nar for dei som har lyst.

Alle er vel­kom­ne til fø­re­drag og dug­nad

Vi in­vi­te­rer lo­kal­be­folk­ning, po­li­ti­ka­rar, fors­ka­rar, klub­bar og andre in­te­res­ser­te til to spen­nan­de da­gar på Runde. Laur­dag blir ein dag langs fjø­ra, der vi byd på lunsj, fø­re­drag, høgt­le­sing og båt­tur, og søn­dag ein dag i kuns­tens og plas­tens teikn.