Sande kommune gløymde å budsjettere med lønsvekst i 2019

Nyhende

Nyleg kom det fram at Sande kommune gjekk med eit litt overraskande underskot i fjor. 446.000 kroner lyder minuset på. Det skjedde etter at kommunen bomma grovt både på inntekter og utgifter. Utgiftene enda rundt 9,5 millionar kroner over budsjettet, medan inntektene nesten utlikna denne sprekken, med ei ekstrapluss på 9 millionar i høve til budsjett.