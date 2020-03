Driv du etter boka eller «svarteboka»?

Nyhende

Mellom anna om naust og rorbuer som ikkje er godkjende for utleige, men som – mot betaling – likevel vert tilbode turistar og andre som er ute etter mellombels opphald.

Omfanget av slik verksemd er etter våre opplysingar ikkje så reint lite. Det skjer både i Herøy og Sande. Det skjer også trass i at begge kommunane gjennom fleire år har lagt ned ein del arbeid i å prøve å få bukt med problemet.

Det finst også døme på at kommunane har fått konkret informasjon om slik verksemd, utan at det har gitt resultat. Vi skal ikkje påstå at kommunane ser gjennom fingrane, men enkelttilfelle har det blitt sett ein annan veg. Det finst tilfelle der det ikkje har ført til krav om handling overfor dei det gjeld.

Ei av utfordringane er at ein lyssky marknad faktisk er ein direkte konkurrent til dei som driv på lovleg vis. Nokre driv etter boka, med krav til bygningar og rapportering av omsetting, medan andre driv etter «svarteboka». Det må vere like krav til alle, også dei som driv med overnattingsverksemd.

Noko anna, og potensielt meir alvorleg, er om det oppstår brann eller anna som krev rask innsats frå hjelpemannskap eller andre instansar. Kva om det i «naustet med hems» faktisk bur folk? Brannvesenet veit lite om eit slikt objekt. Huseigar risikerer her eit temmeleg alvorleg etterspel.

Det er framleis ein veg å gå for kommunane. Det meste tyder på at vi kjem til å få fleire og fleire turistar i åra som kjem. Her er det viktig at ein har det på stell lokalt, slik at ikkje «cowboy-utleigarar» får fritt leide, samstundes dei seriøse i marknaden berre må registrere at slik har det blitt.