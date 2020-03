– Ligg ganske langt etter i skulehelsetenesta

Nyhende

Som vi tidlegare har omtala har elevråda både ved Bergsøy skule Borga og Stokksund skule uttrykt bekymring etter at ei helsesjukepleiarstilling vart fjerna. På januar-møtet i kommunestyret forklara kommunalsjef Renathe Rossi-Kaldhol at dette skuldast at Herøy kommune har mista prosjektmidlane til denne stillinga.