Ordføraren gjekk imot fleirtalet

Nyhende

Det sa varaordførar Bjarne Kvalsvik (Folkelista) mot slutten av eit innlegg, der han elles slo fast at det allereie har vore brukt betydelege midlar på Solparken, sjølv om prosjektet etter Kvalsvik sitt syn manglar politisk forankring. Varaordføraren meinte det rette no ville vere å setje saka på saklista og, etter hans meining, å skrinlegge prosjektet for godt.