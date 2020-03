Næringsliv i endring

Nyhende

Isolert sett er det nemleg positivt at den ekspanderande bedrifta Proas AS relativt raskt fekk ta i bruk lokale som stod ledige på Leikong, etter brannen i Haugsbygda. Kundane står nemleg i kø og ventar på båtar. Håpet kan vere at ordretilgangen er så stor at det vert folk i sving for verksemda i begge bygdene.

Proas igang igjen etter brannen: Flyttar frå Haugsbygda til Leikong Ein kvar brann kjem ubeleileg, og spesielt trasig blir det når du har haugen på med arbeid og får full stans i produksjonen.

Svært interessant er det også med selskapet Algavida AS sine planar om å flytte inn i dei tidlegare Breivik Kalkverk-lokala. Her kan det vere duka for fullskala algeproduksjon og mange tilsette om nokre år.

Like interessant, og ikkje minst gledeleg – sett med lokale auge – er snuoperasjonen ved Maritim Food i Gjerdsvika. Denne bedrifta stod i fare for å bli nedlagt i fjor, men no vert det tilsett nye folk etter at morselskapet har flytta produksjonen av andre varer til bedrifta.

Dette skjer ved Maritim Food i Gjerdsvika om dagen: Dagleg leiar Jan Brevik: – Satsar på å auke framover Dei siste vekene har det vore full innkøyring for dei tilsette på Maritim Food i Gjerdsvika. No er dei i gang med produksjon av fleire forskjellige dressingar og majones. Går det mot lysare tider?

Behova til kundane endrar seg, og dermed også næringslivet. Det er gull verdt for vårt distrikt at vi har omstillingsvillige bedrifter, noko vi har sett mange døme på dei seinare åra.