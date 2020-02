Nyhende

Politiet fekk først melding om ulukka klokka 13.14, og naudetatane var då på veg til staden.

I ei oppdatering ein time seinare skriv politiet at to personar er sendt til Ålesund sjukehus for behandling/sjekk. Dei skal ha klaga på smerter i mage og rygg. Det er ikkje kjent om bornet er mellom dei to.

Årsaka til ulukka er heller ikkje kjent på noverande tidspunkt.