Atskilleg betre, men …

Framleis raude tal frå Havila Shipping – jobbar for å halde flåten samla

Då det må seiast å vere mykje betre samanlikna med 4. kvartal i 2018, er tala framleis raude for Havila i tilsvarande periode i 2019, trass i auka driftsinntekter og redusert underskot. No jobbar dei med långivarane for å halde flåten samla.